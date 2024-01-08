«Мы ожидаем, что 2024 год будет уже годом максимума солнечной активности. Это означает крупные вспышки, крупные магнитные бури, поэтому, в целом, если сравнивать 2024 год с 2023-м, по любым прогнозам, он будет более активный. Как в плане вспышечной активности, так и в плане геомагнитной», — заявил Богачев.