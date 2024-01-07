Аккаунт в соцсетях должен быть закрыт от посторонних, а настоящую дату рождения лучше в нем не указывать. Это усложнит жизнь мошенникам и поможет защитить личные данные. Такие советы дал глава исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галлов, сообщает РИА Новости.

Эксперт отметил, что имеется несколько аспектов цифровой защиты. Ключевое правило — «не упрощать жизнь мошенникам и недоброжелателям».

Профили в соцсетях лучше делать закрытыми и добавлять в друзья только знакомых. Нельзя делиться большим количеством личных данных.

«Например, можно указать дату рождения, близкую к реальной, и оставлять пустыми поля для дополнительной информации, если их заполнение необязательно», — сказал Галлов.

По его словам, пароли должны быть разными и сложными для каждого аккаунта. Лучший вариант — использовать минимум 12 знаков: букв, спецсимволов, цифр. Нельзя использовать имя, фамилию, кличку питомца и адрес.

Также Галлов посоветовал включать двухфакторную аутентификацию, следить за разрешениями для приложений, и не давать «фонарику» доступ к контактам. Перед установкой приложений рекомендуется изучить политику конфиденциальности, выяснить, какие данные собирает разработчик, как хранит их и обрабатывает.