В «Лаборатории Касперского» посоветовали указывать фальшивую дату рождения в соцсетях
Аккаунт в соцсетях должен быть закрыт от посторонних, а настоящую дату рождения лучше в нем не указывать. Это усложнит жизнь мошенникам и поможет защитить личные данные. Такие советы дал глава исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галлов, сообщает РИА Новости.
Эксперт отметил, что имеется несколько аспектов цифровой защиты. Ключевое правило — «не упрощать жизнь мошенникам и недоброжелателям».
Профили в соцсетях лучше делать закрытыми и добавлять в друзья только знакомых. Нельзя делиться большим количеством личных данных.
«Например, можно указать дату рождения, близкую к реальной, и оставлять пустыми поля для дополнительной информации, если их заполнение необязательно», — сказал Галлов.
По его словам, пароли должны быть разными и сложными для каждого аккаунта. Лучший вариант — использовать минимум 12 знаков: букв, спецсимволов, цифр. Нельзя использовать имя, фамилию, кличку питомца и адрес.
Также Галлов посоветовал включать двухфакторную аутентификацию, следить за разрешениями для приложений, и не давать «фонарику» доступ к контактам. Перед установкой приложений рекомендуется изучить политику конфиденциальности, выяснить, какие данные собирает разработчик, как хранит их и обрабатывает.
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