Как связаны активность Солнца, космическая станция и точка Лагранжа L1

Оперативный мониторинг солнечной активности необходим для безопасного существования новой Российской орбитальной станции (РОС) на высокоширотной орбите. И лучше всего осуществлять такой мониторинг с помощью космического аппарата, выведенного в точку Лагранжа L1 между Солнцем и Землей. Такое мнение высказал ученый секретарь Института космических исследований РАН Андрей Садовский, сообщает ТАСС.

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Напомним: первый этап развертывания РОС намечен на 2027-2030 годы, а завершить строительство планируется в 2032 году. Что будет принципиально отличать новую станцию от МКС, так это ее "наклон". То есть насколько орбита удалена от экватора. У МКС угол наклонения меньше 52 градусов, из-за чего космонавты могут видеть не более двадцати процентов территории России. У РОС наклонение - 96,8 градуса. То есть она будет находиться на уникальной солнечно-синхронной орбите, где солнечные батареи всегда освещены. Где полный обзор оптическими, инфракрасными, ультрафиолетовыми и другими детекторами, радиолокационными средствами. Причем каждые полтора часа. Где мы будем видеть все свои территории, включая Арктическую зону.

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РОС будет иметь орбиту, по которой человек еще не летал. Но что еще серьезнее, на высокоширотных орбитах повышается и радиационная опасность.

Как считает Андрей Садовский, поток заряженных частиц, который движется от Солнца к Земле, может создать проблемы для перспективной станции. Однако спутник, размещенный в точке L1 между двумя небесными телами, сможет фиксировать поток этих частиц за несколько часов до того, как они достигнут Земли.

"Поэтому для мониторинга Солнца надо на самом деле выводить в точку Лагранжа", - сказал Садовский.

В настоящее время для мониторинга используются данные зарубежных аппаратов.

Во вселенной есть особые места, где гравитационные силы идеально сбалансированы. Чем хороша точка Лагранжа L1? В системе Солнце - Земля она является идеальным местом для размещения космической станции для наблюдения за Солнцем. Здесь светило никогда не перекрывается ни Луной, ни Землей.