Ученые нашли причину смерти первооткрывателей гробницы Тутанхамона. Все они умерли в течение нескольких лет
Ученые смогли объяснить причины загадочной смерти британских археологов, которые 100 лет назад открыли гробницу египетского фараона Тутанхамона. Десятилетиями ходили слухи о проклятии, которое было наложено на исследователей.
Гробницу Тутанхамона после многолетних поисков открыл британский археолог Говард Картер. Через несколько лет после открытия люди, связанные с находкой, скончались. Среди них был и сам Картер.
Ученые полагают, что исследователи скончались вследствие «пещерной болезни», вызванной грибками Aspergillus, обнаруженными в гробнице. Похожая судьба ждала участников вскрытия другого объекта – могилы литовского князя Казимира Ягеллончика, – они скончались от легочной инфекции.