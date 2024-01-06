Ученые нашли причину смерти первооткрывателей гробницы Тутанхамона

Ученые смогли объяснить причины загадочной смерти британских археологов, которые 100 лет назад открыли гробницу египетского фараона Тутанхамона. Десятилетиями ходили слухи о проклятии, которое было наложено на исследователей.

Гробницу Тутанхамона после многолетних поисков открыл британский археолог Говард Картер. Через несколько лет после открытия люди, связанные с находкой, скончались. Среди них был и сам Картер.