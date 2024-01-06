Ученые пытаются воскресить вымерший вид животных

— Они предлагают уменьшить карбоновый след: якобы мамонты будут намного эффективнее утилизировать кислород и выделять при этом меньше углекислого газа. Пока это не подтверждается научно. Если мыслить в масштабах экологии, то главным остается то, что нельзя нарушать баланс существующих биосистем. И если мы случайно возродим какие-то виды, то с высокой долей вероятности мы навредим экологии. Поэтому восстанавливать геном мамонта в чисто научных целях — это интересная, фундаментальная задача, практически не имеющая прикладных аспектов.