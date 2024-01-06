Пусть мамонт придет: иностранные ученые пытаются воскресить вымерший вид животных
Британские ученые из крупной биотехнологической компании к 2028 году планируют воскресить шерстистого мамонта. Для этого они хотят использовать ДНК азиатского слона. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, имеет ли задумка шансы на успех.
Для восстановления генома вымершего гиганта ученые планируют использовать найденные в вечной мерзлоте образцы. Еще одна задача, которую поставили перед собой представители биотехнологической компании, — отыскать страны, которые разрешат выпустить мамонтов на своей территории, создав таким образом аналогию парка юрского периода.
Идея воскресить вымершие виды не нова. Так, еще в 2008 году группе российских ученых удалось расшифровать последовательность митохондриальной ДНК, полученной из останков шерстистого мамонта.
А в 2011 году международная команда ученых восстановила 70 процентов ДНК вымершего животного.
Кроме того, в Якутии, предвосхищая попытки британцев найти страну обитания для лохматых млекопитающих, последние 20 лет уже активно готовят жилье, восстанавливая разнообразие мамонтовых степей. Еще в 2007 году, по инициативе российского эколога, директора Северо-Восточной научной станции РАН Сергея Зимова в республике был запущен проект «Плейстоценовый парк».
Однако не все ученые разделяют точку зрения англичан по поводу возможности воскрешения мамонтов.
По словам врача клиническо-лабораторной диагностики Александра Карасева, идеология западных коллег выглядит странно:
— Они предлагают уменьшить карбоновый след: якобы мамонты будут намного эффективнее утилизировать кислород и выделять при этом меньше углекислого газа. Пока это не подтверждается научно. Если мыслить в масштабах экологии, то главным остается то, что нельзя нарушать баланс существующих биосистем. И если мы случайно возродим какие-то виды, то с высокой долей вероятности мы навредим экологии. Поэтому восстанавливать геном мамонта в чисто научных целях — это интересная, фундаментальная задача, практически не имеющая прикладных аспектов.
Олег Шумаков, зоолог:
— Идея воскрешения вымерших животных возникала в течение 30 лет в разных местах. Но непонятно, что с этими мамонтами делать в случае их клонирования. Да и та ДНК, которую мы имеем сейчас, не позволит клонировать настоящего мамонта. Так что это, скорее, пиар. А у клонирования есть другие задачи.