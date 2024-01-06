Эксперт рассказал об опасности «умных» гаджетов

«Умные» устройства могут оказаться под контролем злоумышленников. Поэтому следует внимательно следить за ними и соблюдать ряд правил. Об этом предупредил потребителей консультант по кибербезопасности компании F.A.C.C.T. Сергей Золотухин, передает РИА Новости.

«Чем чаще цифровые гаджеты, к примеру роботы-пылесосы, встречаются в квартирах, коттеджах и офисах, тем выше вероятность, что они станут орудием для воплощения планов злоумышленников», — считает Золотухин.

Злоумышленники могут выявить уязвимости в роутере, подобрать пароль к Wi-Fi, и если им это удастся, риск взлома повышается.

Специалист перечисли ряд важных правил.

Нужно вовремя обновлять прошивку роутера и защищать сеть Wi-Fi сложным паролем, который нигде больше не используется. Также лучше изменить пароль, установленный производителем по умолчанию.

Устанавливать приложения для управления умными устройствами следует только из доверенных источников. Надо отслеживать разрешения: роботу-пылесосу не нужна возможность отправлять смс.

Также важна репутация производителя и политика конфиденциальности.

Эксперт назвал несколько признаков, дающих повод к тревоге. В частности, гаджет может светиться без повода, или нагреваться в период отдыха. Значительное увеличение трафика также может говорить о взломе