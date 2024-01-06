В российской метеорологии совершен серьезный научный прорыв. Удалось ликвидировать разрыв между краткосрочными и долгосрочными прогнозами. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает «Российская газета».

По его словам, ранее существовали прогнозы климатические, которые динамически описывали климат на протяжении десятилетий. Также имелись прогнозы погоды на короткий период: от месяца до полугода. Между ними был разрыв, серая зона.

Однако в Институте вычислительной математики создали «сильнейшую модель климата». Начались эксперименты, к которым подключились сотрудники Гидрометцентра России.

«Сейчас идет переход, научные разработки к прогнозам на пятилетие. То есть какая динамика температурного режима будет в течение пятилетия», — сказал Вильфанд.

Он отметил, что научный эффект уже виден, модель удалось адаптировать к сезонным прогнозам.