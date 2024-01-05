Менеджер паролей LastPass усложнил требования к мастер-паролям для входа

Вероятно, после серии взломов

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Разработчики менеджера паролей LastPass в своём официальном блоге сообщили, что с января вводится обязательный 12-символьный мастер-пароль для входа в аккаунт, что должно усилить безопасность пользователей.

Вероятно, в компании сделали вывод из-за серии взломов и утечки конфиденциальной информации пользователей в даркнет. Требование, согласно которому пользователи должны были составлять 12-символьный мастер-пароль, существует с 2018 года, но его можно было обойти. С апреля 2023 года новые аккаунты обязывались использовать только 12-символьный пароль, а старые могли не придерживаться этих правил.