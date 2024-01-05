Зачем в космос отправляли элитные виски и вино

И сегодня с завидной регулярностью всплывают разговоры о том, как отмечают праздники космонавты. С деликатесами и "вкусняшками" все понятно: в продуктовых наборах заранее учитываются вкусовые предпочтения членов экипажа. А вот что на звездном столе, допустим, вместо шампанского?

Скажем сразу: ничего из того, что "под градусом". Только соки. На борту Международной космической станции строго соблюдается закон: ни грамма спиртного!

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Когда в 2007 году американский космический турист Чарльз Симони прилетел на МКС в канун Дня космонавтики вместе с Федором Юрчихиным и Олегом Котовым, он угостил коллег любимыми блюдами французской кухни. Однако какая французская кухня без вина? Оказывается, на борт оно тогда тоже попало, но исключительно в виде винного соуса к жареным перепелам.

С алкоголем на орбите всегда было строго. Известна, к примеру, такая любопытная история. В 1985 году французский астронавт Патрик Бодри прихватил с собой в 7-суточный полет на борту шаттла "Дискавери" разлитую в изящные маленькие бутылочки коллекцию французских вин. Но командир шаттла Даниэл Бранденстайн запретил французу открывать вино. Так оно и вернулось неоткупоренным на Землю. Потом Бодри передал побывавшую в космосе коллекцию в Музей вин в Бордо.

То же шампанское вообще для орбиты запрещенный "продукт". Почему - понятно. А вот вопрос о коньяке когда-то давно обсуждался очень даже серьезно.

"В свое время вопрос - поставлять его в космос или нет - рассматривался даже на заседании коллегии министерства здравоохранения, - делился с "РГ" космонавт Георгий Гречко (он и Юрий Романенко стали первыми советскими космонавтами, которые встретили на орбите наступление нового, 1978-го, года). - И основатель космической медицины академик Олег Газенко тогда высказался определенно: "Там, на орбите, у человека очень непростое эмоциональное состояние. Если перед сном ребята выпьют по 5-7 граммов коньяка, чтобы снять напряжение, то я - только "за".

Но чтобы перед каким-нибудь экспериментом, перед стыковкой? Никогда такого не было! У нас на борту, к примеру, имелась туба со 125-ю граммами коньяка, на которой было написано "кофе". Кто ее положил, не знаю. Но что она есть, нам сообщили к какому-то празднику. По-моему, это был Новый год. Тогда к нам прилетели ребята, на борту находились два экипажа - четыре человека. Даже если бы эту несчастную тубу мы выпили залпом, то, посчитайте, сколько бы пришлось на каждого. Но и без того "запас" растягивался на дни и месяцы".

Известно, как в полете "Союз-Аполлон" разыграл американцев с водкой космонавт Алексей Леонов. Вот что он рассказывал в интервью "РГ":

- Это чисто моя идея. Еще перед полетом достал этикетки: "Столичная", "Русская", "Старка" и "Московская". Положил их в бортжурнал, а скотч у меня был. И после того, как мы вышли на орбиту, я наклеил водочные этикетки на тюбики с борщом. А еще написал лозунг из Шекспира: "О дивный новый мир, что имеет таких людей". И на каждого дружеские карикатуры сделал.

Когда после стыковки сели за стол, мы с Кубасовым достали тюбики с "водкой". По традиции, за встречу! Американцы отказываются - нельзя, нарушение. И на телекамеры показывают. Говорю: "Я сейчас выключу, чтобы никто не видел". И выключил. А с Земли кричат: "Включай!" В общем, все открыли тюбики, а там… борщ! Снято крупным планом лицо Дика Слейтона, когда он говорит: "Слушай, зачем ты обманул? Лучше бы была водка!" Но никто не верит, что мы не пили водку. Никто.

- Правда, ни грамма спиртного не было?

- Абсолютно.

На вопрос о "5-7 граммах коньячку" Алексей Архипович ответил так:

- Был такой момент. Когда летали Лебедев и Березовой, им обоим исполнялось в полете по 40 лет. На грузовом корабле я решил тайком отправить им коньяк: в булке хлеба вырезал середину и спрятал туда фляжку. Так потом Лебедев написал "теорию употребления коньяка в космосе": надо взять бутылку в рот, сделать резкий качок - будет ровно 30 граммов. И это напечатал в научном журнале!

Идет коллегия министерства. Министр Афанасьев чернее тучи. Показывает журнал: "Кто это сделал?" Я встал и говорю: "Сергей Александрович, это я сделал. Они так долго уже летают, им по 40 лет, бутылка коньяку на целых полгода". А из зала кричат: "Мало! Мало!.." Встает генеральный, Юрий Павлович Семенов, и говорит: "Алексей со мной это обсуждал. Я согласился, и мы отправили эту бутылку коньяку". Выручил".

Надо сказать, что, по словам тех же космонавтов, категорический запрет на спиртное в космосе не просто абсолютно оправдан. Это прежде всего вопрос безопасности, связанный с системой регенерации воздуха. Любые спиртосодержащие вещества, включая алкоголь и дезодоранты на спиртовой основе, запрещены на МКС в связи с тем, что они могут привести к поломке системы очистки воздуха. Если без технических подробностей: большое количество спирта может привести даже к пожару.

Между тем, алкоголь дважды официально становился в космосе предметом настоящего эксперимента. Так, в 2015 году японский грузовой корабль HTV-5 Kounotori привез на МКС элитный виски от одной компании. Несколько бутылок находились на станции больше года, а затем вернулись на Землю: виноделы хотели сравнить, как невесомость влияет на "созревание" спиртного напитка.