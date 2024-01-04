Сильнейшая вспышка произошла на Солнце

В космосе произошла мощнейшая вспышка действующего солнечного цикла. По словам ученых, она не повлияет на состояние на Земле. Об этом рассказали ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

Отмечается, что это явление произошло еще в новогоднюю ночь. Поэтому в мировых списках оно будет регламентирована за минувший год.

— Вспышка является первым по настоящему мощным взрывом текущего солнечного цикла и может быть без преувеличения охарактеризована как событие исключительной силы. Взрыв примерно в 2 раза превышает по мощности предыдущие рекордные события данного цикла, — заявили ученные РИА Новости.

2 января в пресс-службе Гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики сообщили, что в 00:55 по московскому времени специалисты зафиксировали на звезде вспышку класса X5.0/3B, которая длилась 32 минуты.