AR-шлем Apple Vision Pro получит новейший метод отслеживания взгляда

Компания получила соответствующий патент

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Apple получила новый технический патент для своего AR-шлема Vision Pro, который включает использование инфракрасного (IR) и других видов поляризованного света для улучшения функций отслеживания взгляда.

Традиционные устройства отслеживания взгляда не используют поляризованный свет, что ограничивает их возможности.

Например, в процессе могут случайно попадать отражения от ресниц и век, что затрудняет точное распознавание радужки глаза и отслеживание движения глаз. Apple предлагает использовать поляризованный инфракрасный свет для улучшения этих возможностей.

В представленном патенте говорится, что шлем Vision Pro включает систему камер для глаз, состоящую из одной или нескольких инфракрасных камер, которые могут захватывать изображения глаз пользователя.

Эти изображения затем обрабатываются для выполнения функций, таких как распознавание радужки и отслеживание взгляда.