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«Виртуальная реальность и нейросети»: Техноблогер Wylsacom перечислил тренды 2024 года

Блогер Wylsacom (Валентин Петухов) в эфире НСН назвал искусственный интеллект технологическим трендом 2024 года.

Техноблогер Wylsacom перечислил тренды 2024 года
© vk.com/wylsa

«Год начнется с Apple Vision Pro (гарнитура смешанной реальности от корпорации Apple – прим. НСН). По слухам, презентация ожидается в январе-феврале, в первом квартале в любом случае. Новый гаджет либо откроет новую эру смешанной реальности, либо окажется полным провалом. В любом случае это будет интересная история, за которой мы все будет следить», - сказал собеседник НСН.

По его словам, в 2024 году продолжат активно развиваться нейросети, а производители электроники будут активно внедрять их в свои продукты.

«Кроме того, думаю, нейросети будут так же активно развиваться, как и весь этот год. Может, появятся более отраслевые и узкоспециализированные нейросети, будут улучшаться интерфейсы взаимодействия, из сугубо профессиональной темы они могут перейти во что-то более потребительское. Еще, конечно же, ждем сращивание операционных систем – будь то декстопные или мобильные. Это тренд следующего года, как и нейросети. По слухам, и Apple будет внедрять собственные GPT-модели в iOS 18. Думаю, и другие производители не упустят такую возможность», - отметил техно-блогер.

Wylsacom заявил, что ждать каких-то прорывных новинок в области портативных гаджетов не стоит.

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«Также активно продолжаем следить за новинками рынка портативных гаджетов. Здесь революции ждать пока не приходится, потому что, по последним данным, все пока в спокойном темпе происходит – процессоры будут работать чуть быстрее, камеры начнут снимать чуть лучше, но никаких значимых скачков не предвидится», - заключил блогер.

Ранее стало известно, что бренды смартфонов из Китая впервые стали самыми популярными в России по итогам года, сообщили в объединенной розничной сети МегаФона и Yota, отмечает «Радиоточка НСН».

Наука и техника
Валентин Петухов
Yota
Apple
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