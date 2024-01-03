«Виртуальная реальность и нейросети»: Техноблогер Wylsacom перечислил тренды 2024 года
Блогер Wylsacom (Валентин Петухов) в эфире НСН назвал искусственный интеллект технологическим трендом 2024 года.
«Год начнется с Apple Vision Pro (гарнитура смешанной реальности от корпорации Apple – прим. НСН). По слухам, презентация ожидается в январе-феврале, в первом квартале в любом случае. Новый гаджет либо откроет новую эру смешанной реальности, либо окажется полным провалом. В любом случае это будет интересная история, за которой мы все будет следить», - сказал собеседник НСН.
По его словам, в 2024 году продолжат активно развиваться нейросети, а производители электроники будут активно внедрять их в свои продукты.
«Кроме того, думаю, нейросети будут так же активно развиваться, как и весь этот год. Может, появятся более отраслевые и узкоспециализированные нейросети, будут улучшаться интерфейсы взаимодействия, из сугубо профессиональной темы они могут перейти во что-то более потребительское. Еще, конечно же, ждем сращивание операционных систем – будь то декстопные или мобильные. Это тренд следующего года, как и нейросети. По слухам, и Apple будет внедрять собственные GPT-модели в iOS 18. Думаю, и другие производители не упустят такую возможность», - отметил техно-блогер.
Wylsacom заявил, что ждать каких-то прорывных новинок в области портативных гаджетов не стоит.
«Также активно продолжаем следить за новинками рынка портативных гаджетов. Здесь революции ждать пока не приходится, потому что, по последним данным, все пока в спокойном темпе происходит – процессоры будут работать чуть быстрее, камеры начнут снимать чуть лучше, но никаких значимых скачков не предвидится», - заключил блогер.
Ранее стало известно, что бренды смартфонов из Китая впервые стали самыми популярными в России по итогам года, сообщили в объединенной розничной сети МегаФона и Yota, отмечает «Радиоточка НСН».