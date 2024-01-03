Техноблогер Wylsacom перечислил тренды 2024 года

«Кроме того, думаю, нейросети будут так же активно развиваться, как и весь этот год. Может, появятся более отраслевые и узкоспециализированные нейросети, будут улучшаться интерфейсы взаимодействия, из сугубо профессиональной темы они могут перейти во что-то более потребительское. Еще, конечно же, ждем сращивание операционных систем – будь то декстопные или мобильные. Это тренд следующего года, как и нейросети. По слухам, и Apple будет внедрять собственные GPT-модели в iOS 18. Думаю, и другие производители не упустят такую возможность», - отметил техно-блогер.