Резервные копии WhatsApp теперь будут занимать место в Google Диске

Готовьтесь к принятию решений о хранении данных, пользователи WhatsApp на Android. Скоро резервные копии чатов начнут пожирать ваши 15 ГБ (или тот уровень, на который вы перешли). Это изменение, которое в настоящее время распространяется на пользователей бета-версии, должно коснуться всех аккаунтов WhatsApp на Android в первой половине 2024 года.