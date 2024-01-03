Samsung в 2024 году начнет разрабатывать продукты на основе ИИ

С 2024 года компания Samsung начнёт всё более полагаться на технологии ИИ для разработки своих продуктов. По инсайдерской информации, впервые об этом компания заявит на презентации смартфона Galaxy S24 17 января.

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Также известно, что вендор издал тизер, в котором указано, что и «Galaxy AI уже на подходе»», но информации об этом крайне мало. И если раньше компания Samsung делала ставку на улучшение возможностей камер и гибких экранов, то сейчас речь идёт о внедрении генеративного ИИ для повышения продаж.

Аналитики считают, что фокус на ИИ позволит Samsung создать новый канал продаж и, по сути, новый маркетинг. Как отмечает Bloomberg со ссылкой на данные Counterpoint Research, предположительно, что к концу 2027 года будет поставлено более миллиарда смартфонов со встроенным генеративным искусственным интеллектом.