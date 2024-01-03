Роскосмос опубликовал рассекреченные документы о миссиях "Венера-11" и "Венера-12"

Госкорпорация "Роскосмос" обнародовала рассекреченные архивные документы о создании космических аппаратов "Венера-11" и "Венера-12".

"45 лет назад, в сентябре 1978 года, с космодрома Байконур ракетами-носителями "Протон-К" были запущены автоматические станции "Венера-11" и "Венера-12", спускаемые аппараты которых спустя три месяца совершили мягкие посадки на Венеру и провели ее исследование. Госкорпорация "Роскосмос" публикует рассекреченные документы о создании этих станций", - говорится в сообщении пресс-службы Роскосмоса.

Среди архивных документов программа наземных испытаний, перечень техзаданий, заключение экспертной комиссии, а также описание логики работы спускаемого аппарата.

Автоматическая станция "Венера-11" была запущена 9 сентября 1978 года. После 107 суток перелета к Венере спускаемый аппарат отделился от орбитального и спустя еще два дня совершил посадку на поверхности планеты.

"Венера-12" стартовала 14 сентября - почти на неделю позже "Венеры-11". Перелет ко второй планете от Солнца станция совершила всего за 98 дней. Разделение орбитального и спускаемого аппаратов произошло 19 декабря, и спустя двое суток спускаемый аппарат мягко сел на поверхность Венеры.