XIaomi выпустила бюджетный ноутбук RedmiBook 16 2024 с металлическим корпусом

Китайская компания Xiaomi выпустила ноутбук RedmiBook 16 2024. Устройство уже можно приобрести в Китае по цене от 3399 юаней (около 43 тыс. рублей).

Ноутбук получил 6-дюймовый экран с разрешением 1920х1200 пикселей с частотой обновления экрана 120 Гц и яркостью 400 кд/м². Портативный компьютер работает на базе процессора Intel Core i5-12450H с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ/1024 ГБ встроенной памяти с поддержкой второго SSD-диска формата M.2.

Устройство получило металлический корпус толщиной около 15,9 мм и массой примерно в 1,63 кг. По заверениям Xiaomi, ноутбук может работать до 13 часов в режиме воспроизведения видео без подзарядки. Для просмотра роликов и фильмов у ноутбука также есть два динамика с поддержкой технологии Dolby Atmos.