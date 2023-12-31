Опубликованы первые рендеры бюджетного смартфона Motorola Moto G Play 2024

Авторитетный инсайдер Стив Хеммерстоффер под ником OnLeaks выложил первые качественные рендеры смартфона Motorola Moto G Play 2024. Это бюджетный смартфон, который поступит в продажу в начале 2024 года.

© MOTOROLA/ONLEAKS

Так, судя по изображениям, Moto G Play 2024 получит всего один датчик камеры на 50 Мп и вспышку — вместо трёх у прошлогодней модели. Производитель также решил очень аккуратно выделить блок камеры: он бесшовно переходит в заднюю крышку смартфона.

MOTOROLA/ONLEAKS

Спереди же модель ничем не выделяется — безрамочный дисплей с фронтальной камерой по центру. По данным инсайдера, гаджет получит 6,5-дюймовый HD-экран с частотой 90 Гц. Устройство будет работать на базе процессора Snapdragon 695 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

MOTOROLA/ONLEAKS