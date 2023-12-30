Российский 5G начнут тестировать на китайских смартфонах

Российская компания «Иртея», принадлежащая МТС и занимающаяся разработкой базовых станций 5G, ведет переговоры с рядом китайских производителей смартфонов.

Все это делается для тестирования их устройств в сетях стандарта 5G в диапазоне 4,4–4,9 ГГц. Компания заинтересована в таких вендорах, как Tecno, Infinix, OnePlus, Realme, Oppo, Honor и т.д.

В России этот диапазон был выбран в качестве приоритетного для развития 5G в 2022 году, в то время как мировым стандартом является диапазон 3,4–3,8 ГГц.

Тестирование необходимо для обеспечения корректной работы смартфонов вендоров с российским оборудованием в выбранных частотах.

Александр Сиволобов, директор по стратегическим коммуникациям «Иртеи», отметил, что при обнаружении недочетов в поддержке отечественных мобильных сетей 5G, компания представит коллегам список проблем, требующих решения для эффективной работы их смартфонов в российских сетях.