Эксперт рассказал, угрожает ли «зомби-болезнь» из США человечеству

Научный сотрудник Лаборатории разработки биотехнологических процессов «Р-Фарм» Андрей Артамонов рассказал, что «зомби-болезнь» оленей в США теоретически может передаться человеку. Об этом сообщает РИА Новости.

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Ранее у оленей в Йеллоустонском национальном парке в США вывили хроническую изнуряющую болезнь (CWD). Артамонов отметил, что первые случаи CWD были выявлены в Канаде в 1960 году.

«Есть данные о том, что прионные заболевания являются антропозаонозными, то есть вероятность передачи этого инфекционного белка от животных к человеку есть. Конкретных случаев, связанных с CWD, пока не зафиксировано», — подчеркнул ученый.

Он отметил, что уже известны случаи заражения человека подобным заболеванием — болезнью Крейтцфельдта-Якоба. По словам Артамонова, такие болезни развиваются очень медленно, иногда в течение нескольких лет, и не поддаются лечению — антибиотики и противовирусные препараты против них не работают.

CWD представляет собой трансмиссивную губчатую энцефалопатию — подобные заболевания, поражающие центральную нервную систему, встречаются и у животных, и у людей. Эти болезни ведут к деградации умственных и физических способностей: в коре мозга больного образуется множество отверстий (мозг становится похож на губку), у него прогрессируют ухудшение памяти, координации и расстройства личности.

CWD называют «зомби-болезнью», так как она доводит оленей до крайней степени истощения, делает их агрессивными и заставляет пускать слюни. Больные животные также теряют страх перед людьми.