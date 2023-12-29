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Названы сроки выхода крупного обновления Windows 11

Корпорация Microsoft запланировала выпуск крупного обновления Windows 11 на начало 2024 года. Об этом сообщает издание Windows Central.

Названы сроки выхода крупного обновления Windows 11
© Unsplash

По информации инсайдера и автора медиа Зака Боудена, компания выпустит обновление Moment 5 в феврале. Боуден назвал главной функцией глобального апдейта возможность удаления встроенного браузера Edge, который заменил собой Internet Explorer.

Специалист отметил, что более точные сроки выхода Moment 5 неизвестны, но компания должна «привести в порядок» свою ОС к 6 марта 2024 года, когда Закон о цифровых рынках в Европейской экономической зоне вступит в силу. Именно поэтому в Windows появится опция удаления Edge и настройки стороннего браузера в качестве программы по умолчанию.

«Но что если вы не находитесь в ЕС? К сожалению, Microsoft не предоставит вам новые возможности для удаления и отключения приложений», — заявил Боуден.

По словам автора, для удаления Edge пользователям из других регионов придется воспользоваться сторонними утилитами.

В конце декабря компания Microsoft добавила в новую операционную систему Windows возможность автоматической переустановки. При переустановке полностью обновляется система, но остаются приложения, настройки и файлы владельца компьютера.

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