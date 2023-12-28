Эксперт перечислил причины, по которым бизнес в России боится внедрять роботов

Александр Павлов, генеральный директор компании Robovoice, которая является резидентом Сколково, рассказал, что мешает российскому бизнесу повсеместно внедрять роботов.

Одной из частых причин, из-за которой бизнес старается их избегать, является страх, что роботы ограничены шаблонами и не способны к нормальному общению. Однако Павлов утверждает, что правильная настройка сценариев и использование нейросетей позволяют роботам вести диалоги, близкие к человеческим.

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Сегодня существуют платформы, которые позволяют настроить очень гибкие сценарии и отработать встречные вопросы. Сценарии бывают основными — то есть основанными на вопросах, прямо относящихся к теме, — и фоновыми. В фоновый сценарий можно заложить все вопросы, которые не относятся напрямую к логике основного сценария… Для улучшения точности понимания используется нейросеть, которую можно дообучать прямо в системе, добавляя примеры фраз абонентов, сгруппированные в интенты (NLU). Александр Павлов Генеральный директор компании Robovoice

Вторая проблема — механический голос, который может оттолкнуть клиентов. По словам эксперта, сейчас доступны различные методы озвучивания — от предзаписи до синтезированной речи для создания более приятного и естественного звучания.

Также бизнес опасается потерять контроль над поведением роботов и считает, что внедрение роботов обходится дорого. Поэтому Александр Павлов считает, что разумным шагом перед внедрением роботов будет тщательно изучить рынок и сначала оценить тех или иных роботов в триальном режиме использования.

Стоит тщательно ознакомиться с представленными на рынке решениями и ориентироваться не только на краткосрочные цели. Открытый доступ к платформе для разработки бота (хотя бы в триальном режиме) подтверждает зрелость технологий и дает возможность владельцу бизнеса, руководителю контактного центра, аналитику, маркетологу или другому специалисту, который отвечает за автоматизацию типовых коммуникаций, лично оценить функциональность системы, стабильность и качество ее работы. Александр Павлов Генеральный директор компании Robovoice

В некоторых профессиях роботы уже сейчас эффективнее и, в большинстве случаев, полезнее людей. Например, в качестве операторов колл-центров.

Приведем конкретный пример. Цена одной минуты работы оператора колл-центра — 15 25 руб., а робота — 4 6 руб. При этом разговор с ботами, как правило, короче, емче и конкретнее. Кроме того, попытки дозвона, которые совершает робот не оплачиваются, а тарификация звонков чаще всего посекундная. Александр Павлов Генеральный директор компании Robovoice

Ещё один страх, из-за которого бизнес избегает внедрять роботоы — ошибки в работе таких механизмов. Поэтому Александр Павлов рекомендует использовать итерационный подход при настройке робота, чтобы постепенно улучшать его работу, находя и исправляя недочеты.