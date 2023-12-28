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Перечислены главные провалы Apple

Журналисты издания Quartz перечислили самые провальные продукты компании Apple. Список из 12 устройств доступен на сайте медиа.

Перечислены главные провалы Apple
© Lenta.ru

Топ возглавил карманный компьютер (КПК) Newton, который «опередил время», но провалился в продаже и был отменен Стивом Джобсом. Ниже расположилась USB-мышь, имеющая форму шайбы: «дизайн был просто ужасен, а форма не могла быть менее эргономичной». На третьем месте оказалась приставка Pippin, которую проигнорировали производители игр и геймеры.

Ниже расположились сервис Ping — аналог социальной сети для музыкантов, компьютер Twentieth Anniversary Macintosh (TAM), ноутбуки MacBook с ненадежной клавиатурой «бабочкой», телевизор-компьютер Macintosh TV, провалившийся в продаже настольный компьютер Apple III, отмененная беспроводная зарядка AirPower.

В заключении журналисты выбрали медиацентр iPod Hi-Fi, операционную систему Macintosh Copland и мощный компьютер Power Mac G4 Cube. «Некоторые из этих злополучных устройств были либо плохо реализованы, либо слишком амбициозны, но почти все они повлияли на девайсы, которыми сегодня пользуются фанаты Apple», — подытожили авторы.

В конце декабря в сети выложили видео с прототипом невыпущенной индукционной зарядки для гаджетов Apple. По словам коллекционера, заполучившего устройство, при определенных режимах аксессуар нагревал и портил смартфоны и наушники.

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