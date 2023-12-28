Назначена новая дата запуска ракеты Vulcan с частным лунным аппаратом

Лунный посадочный модуль Peregrine уже установлен на ракету Vulcan Centaur, запуск которой назначен на 8 января 2024 года. Об этом пишет Space.com.

Американская компания United Launch Alliance ранее сообщила, что пуск ракеты был отложен из-за возникших в последнюю минуту неполадок. Новой датой запуска с мыса Канаверал названо 8 января 2024 года. Ожидается, что американский посадочный модуль Peregrine компании Astrobotic приземлится на Луну 23 февраля 2024 года.

Видео дня

«Посадка войдет в историю, поскольку это не только первая миссия Peregrine Astrobotic, но и (возможно) первая посадка частного космического корабля на Луну», — отмечает издание.

Генеральный директор Astrobotic Джон Торнтон заметил, что «высадиться на поверхность Луны невероятно сложно», однако в компании надеются, что смогут это сделать.

Перед запуском модуль Peregrine прошел ряд проверок и заправку. После старта ракеты он должен выполнить несколько маневров, в том числе развернуться так, чтобы его солнечные панели смогли заряжать батарею космического корабля.

Затем команда Astrobotic выполнит маневры на орбите Земли, которые подготовят Peregrine к выводу на орбиту вокруг Луны. Космический корабль будет поддерживать стабильную лунную орбиту, выполняя проверки систем, прежде чем отправиться на историческую посадку в конце февраля, отмечает издание.

«Превращение Peregrine из бумажной концепции в полностью протестированный космический корабль, готовый к запуску, является выдающимся достижением для малого бизнеса», — подчеркнул директор Peregrine Mission One Шарад Бхаскара, высоко ценив работу команды Astrobotic.

Ранее межпланетная станция «Луна-25», ставшая первой почти за полвека российской миссией на Луну, не смогла выйти на расчетную орбиту и столкнулась со спутником Земли.