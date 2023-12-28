Назначена новая дата запуска ракеты Vulcan с частным лунным аппаратом
Лунный посадочный модуль Peregrine уже установлен на ракету Vulcan Centaur, запуск которой назначен на 8 января 2024 года. Об этом пишет Space.com.
Американская компания United Launch Alliance ранее сообщила, что пуск ракеты был отложен из-за возникших в последнюю минуту неполадок. Новой датой запуска с мыса Канаверал названо 8 января 2024 года. Ожидается, что американский посадочный модуль Peregrine компании Astrobotic приземлится на Луну 23 февраля 2024 года.
«Посадка войдет в историю, поскольку это не только первая миссия Peregrine Astrobotic, но и (возможно) первая посадка частного космического корабля на Луну», — отмечает издание.
Генеральный директор Astrobotic Джон Торнтон заметил, что «высадиться на поверхность Луны невероятно сложно», однако в компании надеются, что смогут это сделать.
Перед запуском модуль Peregrine прошел ряд проверок и заправку. После старта ракеты он должен выполнить несколько маневров, в том числе развернуться так, чтобы его солнечные панели смогли заряжать батарею космического корабля.
Затем команда Astrobotic выполнит маневры на орбите Земли, которые подготовят Peregrine к выводу на орбиту вокруг Луны. Космический корабль будет поддерживать стабильную лунную орбиту, выполняя проверки систем, прежде чем отправиться на историческую посадку в конце февраля, отмечает издание.
«Превращение Peregrine из бумажной концепции в полностью протестированный космический корабль, готовый к запуску, является выдающимся достижением для малого бизнеса», — подчеркнул директор Peregrine Mission One Шарад Бхаскара, высоко ценив работу команды Astrobotic.
Ранее межпланетная станция «Луна-25», ставшая первой почти за полвека российской миссией на Луну, не смогла выйти на расчетную орбиту и столкнулась со спутником Земли.
Также неудачей завершилась и миссия первого частного коммерческого корабля. Модуль Hakuto-R должен был совершить посадку на Луну 26 апреля, однако перед самым приземлением связь между ним и Центром управления полетами в Нихонбаси в Токио была потеряна. Анализ уровня топлива на борту указал на то, что вероятной причиной стал быстрый спуск к поверхности Луны и столкновение с ней.