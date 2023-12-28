Новый Samsung за 10 тысяч рублей: стоит ли покупать Galaxy A05

Эксперт YouTube-канала Quke.ru рассказал об основных характеристиках Galaxy A05 и о том, как он себя показывает в работе.

Samsung Galaxy A05 — самый простой смартфон компании, который вы сможете купить в течение 2024 года. У этой модели нет датчика отпечатка пальцев, NFC, стерео, повышенной частоты обновления экрана. Но кому-то это всё вообще не нужно. К тому же Galaxy A05 поддерживает зарядку мощностью до 25 Вт и у него более-менее сносный процессор Helio G85.

В комплекте, правда, вместе с A05 вы не получите ничего, кроме USB-провода. Сделан аппарат из глянцевого пластика, поэтому к нему лучше сразу купить чехол.

Дисплей у Galaxy A05 имеет одну из самых дешёвых матриц — PLS. Разрешение у него HD, диагональ — 6,7 дюйма, частота обновления — 60 Гц. Анимация поэтому у вас будет не такая плавная, как при 90 Гц.

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Quke.ru

Работает телефон довольно долго. Вы получите примерно 7 8 часов работы экрана. При средне-активном пользовании хватит вам Galaxy A05 на 1,5 2 дня. Полностью зарядить вы сможете его за 1 час 40 минут.

С точки зрения камер похвастаться Samsung A05 особо ничем не может. Примеры снимков — выше.

Вывод