Samsung представила приложение для Windows для звонков с ПК

Недавно Samsung представила линейку ноутбуков Galaxy Book 4, а теперь и приложение для Windows под названием SamsungPhone, позволяющее полностью синхронизировать новые компьютеры и смартфоны серии Galaxy.

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Принцип работы приложения SamsungPhone похож на экосистему Apple на компьютерах под управлением macOS: данные, хранящиеся на мобильном устройстве, доступны на компьютере. Благодаря новому приложению смартфон и компьютер синхронизируются, и с рабочего стола компьютера можно звонить, принимать сообщения, управлять контактами, передавать файлы и работать с заметками Samsung Notes, не переходя между устройствами.