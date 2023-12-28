В России создали систему мониторинга вечной мерзлоты

В 2023 году в России приняли закон о создании системы государственного фонового мониторинга многолетней мерзлоты. О первых итогах его реализации рассказал директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров, сообщает «Парламентская газета».

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Таяние вечной мерзлоты – одно из последствий глобального потепления. Этот процесс ставит под угрозу десятки тысяч домов, предприятий и объектов инфраструктуры, построенных в Арктической зоне.

Систему мониторинга вечной мерзлоты планируют создать на базе наблюдательной сети Росгидромета. В 25-метровых скважинах установят датчики, фиксирующие температуру грунта.

В 2023 году открыли 20 скважин. Самая северная из них находится на острове Хейса на Земле Франца-Иосифа. Пункты наблюдений заработали в Архангельской области, Красноярском крае, Республике Алтай, Якутии и Ямало-Ненецком автономном округе.

В 2024-25 годах будут созданы еще 120 станций мониторинга (по 60 в год). Всего за три года появится 140 станций, которые охватят всю зону залегания вечной мерзлоты в России.

Данные со станций уже начали поступать в Центр мониторинга многолетней мерзлоты ААНИИ. Но для их сбора и интерпретации потребуется время.