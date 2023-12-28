"Роскосмос" и НАСА готовят соглашение о перекрестных полетах на 2024-2025 годы

"Роскосмос" и NASA договорились продлить программу перекрестных полетов на МКС до 2025 года включительно. Об этом сообщается на сайте российской госкорпорации. Согласно пресс-релизу, договоренность о продолжении перекрестных полетов была достигнута "в целях поддержания надежности функционирования МКС в целом и гарантированного присутствия на российском сегменте как минимум одного представителя "Роскосмоса" и присутствия на американском сегменте как минимум одного представителя NASA". В сентябре гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что российская госкорпорация и NASA готовят новое дополнение к соглашению о перекрестных полетах на Международную космическую станцию. 25 августа агентство "Интерфакс" со ссылкой на исполнительного директора госкорпорации по пилотируемым программам Сергея Крикалева сообщало, что "Роскосмос" и NASA согласовали дополнительный полет американского астронавта на МКС на российском корабле "Союз МС". До этого портал SpaceNews писал, что американское космическое агентство NASA выразило надежду на дальнейшую работу с "Роскосмосом" после 2028 года.