Прототип лифта для высадки людей на Луну прошел испытания

Астронавты NASA Николь Манн и Дуг Уилок успешно испытали уменьшенный прототип лифтовой системы Human Landing System (HLS) космолета Starship компании SpaceX. В будущем аналогичное устройство должно будет спустить участников пилотируемых миссий Artemis III и Artemis IV на лунную поверхность. Об этом говорится в сообщении на сайте американского космического агентства.

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Макет лунного лифта построен на предприятии SpaceX в калифорнийском городе Хоторн, США. Он представлял собой секцию кабины с действующими механизмами и элементами управления. В ходе тестов астронавты были одеты в скафандры, чтобы имитировать ограничения в подвижности, с которыми придется столкнуться на Луне.

Предполагается, что посадочный модуль Starship с системой HLS позволит команде из двух участников пилотируемых миссий Artemis перемещаться между Луной и космическим кораблем «Орион» на лунной орбите, где в это время будут находиться остальные члены экипажа.