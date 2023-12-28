Прототип лифта для высадки людей на Луну прошел испытания
Астронавты NASA Николь Манн и Дуг Уилок успешно испытали уменьшенный прототип лифтовой системы Human Landing System (HLS) космолета Starship компании SpaceX. В будущем аналогичное устройство должно будет спустить участников пилотируемых миссий Artemis III и Artemis IV на лунную поверхность. Об этом говорится в сообщении на сайте американского космического агентства.
Макет лунного лифта построен на предприятии SpaceX в калифорнийском городе Хоторн, США. Он представлял собой секцию кабины с действующими механизмами и элементами управления. В ходе тестов астронавты были одеты в скафандры, чтобы имитировать ограничения в подвижности, с которыми придется столкнуться на Луне.
Предполагается, что посадочный модуль Starship с системой HLS позволит команде из двух участников пилотируемых миссий Artemis перемещаться между Луной и космическим кораблем «Орион» на лунной орбите, где в это время будут находиться остальные члены экипажа.
Миссия Artemis III с высадкой человека на Луну запланирована на 2025 год, однако в NASA допускают ее перенос на более поздний срок из-за необходимости доработок корабля Starship.