Космонавт рассказал, почему на МКС с елки не падают игрушки

У космонавтов есть свои традиции встречи Нового года. О том, как проходит праздник на борту МКС, рассказал в эфире телеканала «МИР 24» космонавт, Герой России Антон Шкаплеров.

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Находясь в космосе, Новый год можно встретить 16 раз – именно столько раз МКС облетает Землю за сутки, рассказал космонавт. К празднику на борту космической станции устанавливают небольшую искусственную елку. По словам Антона Шкаплерова, ее можно расположить и на столе, и на потолке, но в любом случае в условиях невесомости с нее не будут падать игрушки. Сначала праздничное дерево ставят в американском сегменте станции, а после празднования католического Рождества 25 декабря астронавты передают елку в российский сегмент.

Как рассказал член экипажа, на космический новогодний стол все кладут «вкусняшки», у кого что есть: сладости, морепродукты, мясо, колбасу – то, что передали с Земли. Традиционно на борт доставляют черную икру, но вместо шампанского у космонавтов сок.

«Оливье я готовил со своим другом и коллегой Александром Мисуркиным. Роскосмос даже делал небольшой ролик, как мы готовили, он есть в интернете. Получилось довольно вкусно, но на станции были сложности с такими ингредиентами, как вареная картошка, яйца, зеленый горошек, майонез. Мы сделали оливье из того, что есть в консервных банках. Салат дали попробовать нашим иностранным коллегам, он им очень понравился», – вспоминает Антон Шкаплеров.

Подарки для членов экипажа поступают на борт из ЦУП в специальных свертках с указанием даты, когда их нужно открыть. Если на упаковке написано «Вскрыть 31 декабря», то значит внутри новогодний подарок.