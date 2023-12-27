Конкурент соцсети X Илона Маска стал еще больше похож на X за счет новых функций
Социальная сеть Bluesky от создателя сервиса микроблогов Twitter Джека Дорси обзавелась новыми функциями, делающими ее более похожей на своего главного конкурента в лице X — бывшего Twitter, переименованного новым владельцем Илоном Маском. О новшествах сообщили в официальном аккаунте администрации BlueSky.
В последней версии 1.61 в мобильном приложении и веб-версии платформы появился встроенный медиаплеер, загружающий видео- и аудиофайлы по ссылкам из YouTube, SoundCloud, Spotify и Twitch. В отличие от X, плеер в BlueSky не предлагает автовоспроизведение контента по умолчанию.
Также в Bluesky версии 1.61 добавили функцию «скрыть публикацию» для управления содержимым своей новостной ленты.
Обновление функционала Bluesky появилось спустя несколько дней после того, как социальная сеть разрешила пользователям просматривать сообщения в сервисе без входа в систему и делиться ими на других площадках.
Социальная сеть BlueSky была запущена в феврале 2023 года. За 10 месяцев существования платформа набрала 2 млн пользователей. Регистрация в сервисе пока возможно только по приглашениям, которые можно получить от уже действующих участников BlueSky.