iPhone остается самым популярным флагманским смартфоном в России

Самыми популярными премиальными смартфонами в России в 2023 году оказались исключительно различные версии iPhone. В топ продаж попал даже древний iPhone 11.

"РГ" уже подводила итоги 2023 года в бюджетном и среднем ценовом сегменте на российском рынке смартфонов. Там, среди китайских вендоров, развернулась настоящая битва за кошельки пользователей.

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Однако премиальный сегмент российского мобильного рынка живет по собственным законам и эти законы, судя по всему, "пишет" Apple.

Напомним, что Apple официально ушла из РФ и все iPhone в российской рознице - это либо параллельный, либо серый импорт. Официальной гарантии производителя на продукцию Apple в России нет. Гарантию теперь предоставляют сами продавцы, поэтому при покупке iPhone стоит более внимательно, чем раньше, смотреть на продавца.

Однако на одном только гарантийном обслуживании нюансы продажи айфонов в России не исчерпываются.

Рекламный и маркетинговый бюджет, предназначенный для рынка РФ, Apple, разумеется, отозвала. Для части целевой аудитории Apple - сотрудников государственных ведомств и предприятий в России - введен запрет на использование iPhone на работе, и значительная часть людей, не желая носить по два смартфона, перешла на Android-смартфоны. Многие лояльные бренду пользователи, столкнувшись с тем, что часть нужных им приложений была удалена из App Store, также перешли на смартфоны на Android, благо там установить любое нужное приложение не проблема.

Весь этот набор факторов должен был негативно сказаться на позиции Apple в премиальном сегменте (а все модели iPhone относятся именно к нему).

Но этого не произошло. Согласно данным, предоставленным российской розницей "РГ", в 2023 году мы опять видим тотальное доминирование iPhone.

На "Яндекс Маркете"самой популярной моделью в 2023 году по объему продаж стал iPhone 14 Pro Max, причем не только среди флагманов, но и во всех ценовых категориях.

Топ-5 премиального сегмента в штуках на "Яндекс Маркете" выглядит так:

iPhone 13;

iPhone 14 Pro Max;

iPhone 14 Pro;

iPhone 14;

iPhone 11.

И лишь Samsung Galaxy S23 Ultra вклинился на шестую позицию.

В рознице Tele2 весь топ-5 также сформировали разные модели iPhone.

А это лидеры продаж премиальных смартфонов в рознице МТС:

iPhone 13;

iPhone 11;

iPhone 14 Pro Max;

iPhone 14 Pro;

iPhone 14.

Топ-5 розницы "Мегафон" лишь подтвердил тренд на безоговорочное доминирование Apple:

iPhone 11;

iPhone 13;

iPhone 14;

iPhone 14 Pro;

iPhone 14 Pro Max.

И как сообщили "РГ" в "Билайн", лидером продаж среди флагманов стал тоже iPhone, а именно iPhone 13.

Комментируя попадание в топ продаж старого iPhone 11 эксперт в области мобильной электроники и главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов отметил, что в 2023 году iPhone 11 был входным билетом в мир современных iPhone и экосистему Apple.

"В 2019 году он стал прорывной моделью в сравнении с iPhone XS, поэтому и в 2023 году не особо устарел. По автономности и объему памяти он не выдерживает никакой критики, зато по скорости работы, качеству съемки и влагозащите был вполне конкурентоспособен по сравнению с Android-смартфонами среднего класса", - отметил эксперт.

А вот выбор iPhone 13 128 ГБ, по мнению Харитонова, в 2023 году был более оправдан, так как это аппарат с неплохой автономностью, без дефицита места на накопителе и по сути отличается от iPhone 14 лишь процессором.

Покупка же iPhone 14 Pro и 14 Pro Max до старта продаж в конце сентября модельной линейки iPhone 15 стала выбором тех, кто был готов заплатить за максимальную премиальность.

Лидирующие позиции в этом рыночном сегменте Apple сохраняет практически во всем мире и с реальной конкуренцией сталкивается лишь в Южной Корее благодаря сильным позициям Samsung на родном для себя рынке и в КНР благодаря прогрессирующим китайскими производителям.

Так, согласно последним данным аналитической компании Counterpoint, в октябре 2023 года на крупнейших мировых рынках - КНР, США, Индии, Германии, Франции и Японии - на первом месте по объему продаж находились iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 и iPhone 14. Лишь в Южной Корее лидером стал Samsung Galaxy Z Flip5.

В 2023 году негативный для Apple фон на рынке РФ не смог перебить многолетний тренд на ее доминирование.

Эксперт в области потребительской электроники и главный редактор технопортала Vilianov.com Сергей Вильянов считает, что попытка сделать Android настоящим премиумом пока не удалась.

"Sony ушла, Samsung сейчас не в лучшей форме, Huawei "подрезали крылышки". В принципе хорошие аппараты есть, но типовой состоятельный пользователь все же не готов занести серьезную сумму за Xiaomi или Oppo. Ну и привязка к платформе никуда не делась: переход с iPhone на Android для многих довольно мучителен. И проще один раз повозиться с iMazing или заплатить сервису за установку софта, чем привыкать к новому миру. То есть в ближайшие годы доля iPhone будет снижаться, но плавно и неторопливо", - уверен Сергей Вильянов.

Российский ритейл, несмотря на все обстоятельства, по-прежнему высоко оценивает коммерческий и потребительский потенциал Apple. Пресс-секретарь сети магазинов техники и электроники restore: Людмила Семушина связывает успешные продажи iPhone с репутацией Apple как глобального технологического лидера.

"iPhone сегодня заменяет своим пользователям и компьютер, и фотокамеру, и аудиосистему, и множество других устройств. Еще один важный аспект успеха - это цифровая экосистема Apple, в которой все гаджеты связаны между собой единым ПО и сервисами. Маркетинг компании направлен на то, чтобы у потребителя не было желания из нее выйти. Если человек в экосистеме, на замену iPhone более ранней модели он купит новый iPhone, а не смартфон другого бренда", - отметила Людмила Семушина.