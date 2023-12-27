Российские ученые создали самоочищающуюся ткань

«При обработке тканей используется специальный катализатор на основе двуокиси титана. При воздействии света на его поверхности образуются активные окисляющие частицы, и любые органические вещества при взаимодействии с ними разлагаются до углекислого газа и воды, а микроорганизмы и вирусы инактивируются. Таким образом ткань самоочищается», – пояснил директор Научно-образовательного центра Института химических технологий НГУ Денис Козлов.