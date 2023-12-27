Российские ученые создали самоочищающуюся ткань

Новосибирские ученые создали самоочищающуюся ткань
Ученые Новосибирского госуниверситета разработали технологию создания самоочищающихся тканей.
Ткани покрываются фотоактивной пропиткой, на которой под воздействием света разрушаются органические вещества и микроорганизмы, сообщается на сайте вуза.
«При обработке тканей используется специальный катализатор на основе двуокиси титана. При воздействии света на его поверхности образуются активные окисляющие частицы, и любые органические вещества при взаимодействии с ними разлагаются до углекислого газа и воды, а микроорганизмы и вирусы инактивируются. Таким образом ткань самоочищается», – пояснил директор Научно-образовательного центра Института химических технологий НГУ Денис Козлов.
По словам разработчиков, такую ткань можно будет использовать для пошива рабочей одежды медицинских работников, сотрудников лабораторий, пищевых производств.
Сообщается также, что обработанные пропиткой ткани можно стирать, их свойства от этого не изменятся.
Ранее сообщалось, что ученые из Университета Райса создали ткань, способную уничтожать вирусы. Ее внешняя сторона способна сильно нагреваться, а внутренняя остается прохладной.