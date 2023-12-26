В США подтвердили запрет на продажу часов Apple с датчиком кислорода

Администрация президента США Джо Байдена отказалась накладывать вето на решение Комиссии по международной торговле о запрете продажи в стране часов Apple Watch с функцией измерения уровня кислорода в крови. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы службы торгового представителя США Кэтрин Тай.

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В 2021 году медицинская технологическая компания Masimo подала в комиссию жалобу о том, что Apple нарушила ее патенты, связанные с измерением уровня кислорода в крови. Американская корпорация включила датчик сердцебиения и измерения уровня кислорода в крови в 2020 году в большинство новых моделей Apple Watch.

В октябре 2023 года комиссия пришла к выводу, что Apple нарушила патент, и ввела запрет на ввоз часов с указанной функцией, произведенных за границей.

"26 октября Комиссия по международной торговле США постановила, что Apple Inc. нарушила два патента, принадлежащих Masimo Corporation и Cercacor Laboratories", – говорится в сообщении.

В декабре 2023 года комиссия решила не отменять вердикт и сделать его окончательным по данному вопросу.