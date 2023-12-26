На Землю надвигается магнитная буря

27 декабря Землю накроет магнитная буря мощностью 4 балла. Это следует из данных портала Time-In. В Москве пик магнитной активности ожидается примерно в 21:00, во Владивостоке — в полдень. Ранее на Солнце зафиксировали множество вспышек, которые и спровоцировали магнитную бурю. По прогнозу, 31 декабря и 1 января ожидаются более продолжительные бури, хоть и не такие сильные, как в начале зимы 2023-го. На здоровье людей они, скорее всего, особо не скажутся.

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В среду, 27 декабря, ожидается малая магнитная буря интенсивностью 4 балла. Такие бури могут вызывать небольшие помехи в работе электронных устройств и средств связи, но на здоровье людей обычно никак не влияют.

До Нового года обстановка в магнитном поле Земли будет спокойной. Сила колебаний в течение дня будет составлять от 0 до 2 баллов. А вот с 31 декабря начнётся новая магнитная атака.

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН ожидает лёгкую магнитную бурю 28 и 30 декабря. А вот сразу после Нового года, по данным астрономов, никаких возмущений магнитосферы не будет.