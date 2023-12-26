Первый полет нового SJ-100 с ПД-8 может состояться в начале 2024 года

"Ждем от коллег из Объединенной двигателестроительной корпорации разрешения на первый вылет. Двигатели уже установлены на наших опытных самолетах. Как только мы получаем это разрешение, я думаю, что в этом году в оставшиеся дни мы проведем наземные отработки, а в начале следующего года будем рассчитывать на первый полет", - сказал он.