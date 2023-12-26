«Яндекс» перенес серверы yandex.kz в Казахстан

"Яндекс" завершил перенос серверов yandex.kz в Казахстан. Работы велись с августа этого года по плану, согласованному с Минцифры Казахстана. Теперь yandex.kz будет работать на серверах, которые находятся внутри страны", - говорится в сообщении.