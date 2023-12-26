Глава Россельхознадзора Данкверт: Дефицита лекарств для домашних животных не наблюдается

Россия полностью обеспечена лекарствами для сельскохозяйственных и домашних животных, сообщил журналистам глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

По его словам, информации о проблемах с поставками препаратов для животноводства в ведомство не поступает.

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"Возникают вопросы только с поставками единичных наименований ветеринарных препаратов для лечения некоторых заболеваний мелких домашних животных в связи с решением отдельных иностранных производителей лекарственных средств для животных об уходе с российского рынка", - отметил Данкверт.

По его оценке, за 11 месяцев 2023 года российские и зарубежные производителями лекарственных препаратов ввели в оборот на территории РФ более 36,4 млрд доз: из которых около 18,4 млрд доз импортного производства и чуть более 18 млрд доз отечественного производства. Это на 7% меньше, чем в прошлом году, но на 14% больше, чем в 2021 году.

При этом в прошлом году импорта было ввезено в Россию на 30% больше, чем в 2021 году. Сергей Данкверт связывает это с формированием запасов и подготовкой иностранных производителей к изменению российского законодательства.

В 2023 году российское производство вакцин увеличилось на 37,4% по сравнению с 2021 годом. "При этом объемы производства вакцин и динамика ввоза в 2023 году свидетельствует о создании необходимых запасов в краткосрочной перспективе до середины следующего года", - подсчитывает глава ведомства.

Смещение спроса от импортной продукции к отечественной при неизбежном уменьшении запасов иностранной продукции вынудит российских производителей нарастить производство препаратов, уверен Данкверт.

Между тем, по его мнению, нельзя допустить снижения обеспеченности импортными препаратами. Сейчас разрешается ввоз конкретной партии зарегистрированных лекарственных средств, предназначенных для проведения клинических исследований при наличии разрешения Россельхознадзора. Эту партию можно использовать для иммунизации поголовья птицы конкретной птицефабрики.