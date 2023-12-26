Первый полёт SJ-100 с отечественным двигателем ПД-8 состоится в начале 2024 года.

Об этом заявил глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь в интервью телеканалу «Россия 24».

Он рассказал, что двигатели уже установлены на опытных самолётах.

«Я думаю, что в этом году в оставшиеся дни мы проведём наземные отработки, а в начале следующего года будем рассчитывать на первый полёт», — сказал он.