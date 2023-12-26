На Алтае обнаружили диадему возрастом 40 тыс. лет

Российские археологи обнаружили в Денисовой пещере на Алтае украшение возрастом около 40 тысяч лет. Это «диадема» из трубчатой кости крупного млекопитающего, сообщает ТАСС.

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Ученые из Института археологии и этнографии СО РАН отметили, что в первый раз обнаружили украшение из такого материала. Также были найдены другие доисторические изделия из камня, раковин, костей и зубов животных, а также бивня мамонта.

Украшения находились в том же культурном слое, что и зуб денисовца – вымершего представителя рода Homo. Генетическое исследование показало, что расхождение неандертальцев и денисовцев на разные виды началось примерно 640 тысяч лет назад.

Ученым известны лишь единичные останки денисовцев. Среди них: фаланга пальца и три коренных моляра. Их датировали периодом между 60 и 120 тысячами лет назад.