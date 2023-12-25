Операторы из России будут получать трафик от Google напрямую

Российские операторы связи активно увеличивают прямые соединения с Google, повышая пропускную способность для более быстрой загрузки контента компании. Информацию об этом предоставили ряд участников рынка, включая представителей «Ростелекома», «Транстелекома» и других операторов.

© Unsplash

Иван Шевелев из «Ростелекома» отметил РБК, что их компания расширяет свои соединения с Google по мере увеличения потребности. Представитель «Транстелекома» подчеркнул, что они не только продолжают активно расширять соединения с Google в Москве и Санкт-Петербурге, но и планируют дальнейшее расширение в 2023 году. О расширении соединений также упомянул источник в одном из ведущих операторов.

Недавно на Пиринговом форуме MSK-IX представитель «ВымпелКома» заявил о предложении Google организовать прямые соединения в Москве или Петербурге для обеспечения высококачественного доступа к сервисам компании. Ранее Google использовала специальные серверы Google Global Cache на сетях российских операторов, что позволяло быстрее загружать контент и снижало нагрузку на сети операторов. Однако после начала специальной военной операции Google прекратила поставку нового оборудования, и существующие серверы постепенно выходят из строя.