Обычный пылесос и робот-пылесос: плюсы и минусы

Сегодняшний дом просто невозможно представить без пылесоса. Однако на рынке есть как умные модели (роботы-пылесосы), так и обычные. Что лучше всё же выбрать?

© Ferra.ru

У стандартного пылесоса выше мощность всасывания, чем у робота-пылесоса. Также им вы можете очищать и ковры, и мебель, и многое другое. Не требует обычный пылесос и зарядки, стоит при этом в 3-4 раза дешевле «умного» аналога.

Из минусов стандартного пылесоса можно выделить неудобство в использовании (тяжело перемещать, приходится ходить по всей квартире с ним), сильный шум при работе, отсутствие функции влажной уборки.

kp.ru

Робот-пылесос полностью или почти полностью выполняет свою работу без участия человека. Среди других его достоинств выделяются: наличие режимов уборки, простота в уборке труднодоступных мест, удобное управление.