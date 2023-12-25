Названа сумма заработка блогеров во «ВКонтакте» в 2023 году

В 2023 году совокупный доход авторов с помощью официальных инструментов монетизации «ВКонтакте» вырос на 37% и составил 5,5 млрд рублей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе соцсети.

Число пользователей, которые благодарят авторов донатами, увеличилось на 56%. Количество подключенных к VK Donut сообществ выросло в 2 раза. Самыми привлекательными тематиками для донов оказались: дети и родители; творчество; приложения и игры, k-pop. За год с помощью VK Donut авторам удалось заработать 780 млн рублей.

Просмотры видеоконтента в ленте «ВКонтакте» выросли на 25% по сравнению с 2022 годом. Пользователи стали публиковать истории на 27% чаще, чем годом ранее.