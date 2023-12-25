Названа сумма заработка блогеров во «ВКонтакте» в 2023 году

В 2023 году совокупный доход авторов с помощью официальных инструментов монетизации «ВКонтакте» вырос на 37% и составил 5,5 млрд рублей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе соцсети.
Число пользователей, которые благодарят авторов донатами, увеличилось на 56%. Количество подключенных к VK Donut сообществ выросло в 2 раза. Самыми привлекательными тематиками для донов оказались: дети и родители; творчество; приложения и игры, k-pop. За год с помощью VK Donut авторам удалось заработать 780 млн рублей.
Просмотры видеоконтента в ленте «ВКонтакте» выросли на 25% по сравнению с 2022 годом. Пользователи стали публиковать истории на 27% чаще, чем годом ранее.
«В начале года «ВКонтакте» представила новый кабинет выплат, через который создатели контента могут получать деньги напрямую. Более полугода для поддержки самозанятых авторов соцсеть начисляла повышенное вознаграждение, эквивалентное налогу на профессиональный доход. Весной социальная сеть обновила партнерскую программу: новые критерии стали больше поддерживать вовлекающие и развивающиеся сообщества», – сообщили в компании.