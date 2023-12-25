Какие затмения, звездопады и кометы можно будет увидеть в России в 2024 году

Високосный 2024 год, февраль в котором будет длиннее на сутки, для россиян станет временем наблюдения двух лунных затмений, двух суперлуний и максимальной активности ряда метеорных потоков. Жители РФ также смогут невооруженным глазом увидеть несколько пролетающих мимо Земли комет, сообщили ТАСС астрономы.

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"Ожидаются два солнечных затмения: 8 апреля (полное) и 2 октября (кольцеобразное). Также в 2024 году произойдут два лунных затмения: 25 марта (полутеневое) и 18 сентября (частное с малыми фазами). С территории России можно будет наблюдать только лунные затмения. Первое можно будет увидеть на востоке России, а второе - на западе", - уточнили в планетарии.

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2024 год станет очередным годом максимума солнечной активности, что увеличит шансы наблюдения крупных пятен на Солнце и их групп, уточнили в пресс-службе Московского планетария. Жители Земли увидят четыре затмения Солнца и Луны.

Видимость затмений

Как сообщили корреспонденту ТАСС в Институте прикладной астрономии (ИПА РАН, Санкт-Петербург), 25 марта жители Дальнего Востока смогут увидеть полутеневое лунное затмение - явление, при котором Луна частично уходит в полутень, отбрасываемую нашей планетой. Оно будет наблюдаться с 07:53 до 12:32 мск, во Владивостоке в это время будет примерно 15:00-19:30.

"Невооруженным глазом заметить затмение будет непросто, но возможно при подходящих погодных условиях", - уточнили в ИПА РАН.

Затмение будет доступно для наблюдения везде, где Луна будет находиться над горизонтом, в том числе из Северной и Южной Америки, Антарктиды и Аляски, пояснили в планетарии. В России в момент наибольшей полутеневой фазы, которая составит 0,98 (10:13 мск), Луна успеет взойти только на Чукотском полуострове, однако отсюда можно будет увидеть только потемнение южного края диска Луны.

Второе затмение, которое увидит уже большая часть россиян, произойдет 18 сентября - в тень снова уйдет Луна.

"Частное лунное затмение начнется в 03:42 мск. Фаза, при которой часть диска спутника Земли пройдет через ее тень, продлится с 05:13 до 06:16 мск. Но в этот раз в тень уйдет только 1/10 часть видимого диаметра Луны", - добавили в институте.

Сентябрьское лунное затмение будет видно на юго-западе России, в Европе, большей части Азии, Африке, Северной Америке, Южной Америке, в Тихом, Атлантическом, Индийском океанах, Арктике и Антарктиде.

Солнечные затмения 2024 года будут наблюдаться за пределами страны. 8 апреля в Северной Америке и в Атлантике больше четырех часов продлится полное солнечное затмение, а 2 октября в Южном полушарии, особенно в Тихоокеанском регионе и в Южной Америке, можно будет увидеть кольцеобразное солнечное затмение - явление, при котором вокруг закрывающей Солнце Луны образуется кольцевой световой ободок.

Суперлуния и звездопады

Среди мощных звездопадов в 2024 году астрономы выделяют Квадрантиды (4 января), Персеиды (12 августа) и Геминиды (15 декабря). В зависимости от метеорного потока, их мощность в ночи пика может достигать 150 и более "падающих звезд" в час. При этом часть звездопадов, в том числе Лириды (23 апреля) и Леониды (15 ноября), совпадет с полнолунием, которое может ухудшить условия наблюдения.

Осенью, 18 сентября и 17 октября, жители Земли также смогут увидеть суперлуния - моменты, когда полная Луна проходит самую близкую к Земле точку своей орбиты (перигей), из-за чего кажется крупнее, чем при прохождении апогея - самой далекой точки от нашей планеты. В момент второго суперлуния спутник Земли будет ближе, а значит, видимый диаметр Луны в этот день станет максимальным в 2024 году.

"Луна окажется в перигее своей орбиты 17 октября в 03:47 мск, а фазу полнолуния примет в этот же день в 14:28 мск. Разница между событиями составит 10 часов 41 минуту. Спутник Земли будет находиться в 357 172 км от Земли. При этом 18 сентября расстояние между ними составит 357 283 км - Луна будет на 111 км дальше", - сказали в Московском планетарии.

Наблюдение комет

Наступающий 2024 год даст россиянам возможность увидеть невооруженным глазом две кометы, пролетающие мимо Земли, отмечают ученые ИПА РАН.

"В конце марта - начале апреля по Солнечной системе пройдет комета 12P/Понса-Брукса, которая возвращается к нам раз в 71 год. Открытая в 1812 году, она по своему типу подобна знаменитой комете Галлея, за которой человечество следит с античных времен", - сказали в институте.

В марте комета будет видна слабо, поэтому для наблюдения за ней нужно отправиться за город и взять с собой бинокль. В это время для поисков кометы в небе следует ориентироваться на созвездие Андромеды. В начале апреля ее можно будет наблюдать невооруженным глазом, но уже в созвездии Овна. Лучшим временем для этого станет промежуток с заката до полуночи.

Еще одна комета под названием С/2023 A3, открытая в феврале, вновь попадет в поле зрения астрономов в середине октября 2024 года. Она достигнет яркости звезды Вега и будет хорошо видна невооруженным глазом.

"В вечерние часы после заката Солнца россияне смогут наблюдать за движением С/2023 A3 вплоть до середины ноября. Все это время, с октября по ноябрь искать недавно открытую комету на ночном небосклоне нужно будет, ориентируясь на четыре созвездия - С/2023 A3 будет перемещаться из созвездия Девы в созвездие Змееносца через <…> Весы и Змею", - отметили ученые.

Високосный год

2024 год будет високосным. Самый короткий месяц февраль станет на один день длиннее. В следующий раз 29 февраля в календаре появится через 4 года. Термин "високосный" происходит от латинского bis sextus, что означает "второй шестой", а самой традиции добавления лишних суток уже более 2 тыс. лет.

"Високосный год пришел к нам из Древнего Рима, в котором во времена правления Юлия Цезаря в году было 355 дней, разделенных на 12 месяцев, связанных с лунными циклами. Но в этом календаре присутствовали погрешности, из-за которых календарь отклонился от сезонных изменений на несколько десятков дней. Спас ситуацию математик и астроном Созиген Александрийский, по просьбе Цезаря разработавший в Риме новый календарь, введенный с 1 января 45 г. до н. э. и названный юлианским календарем", - уточнил руководитель астрономического комплекса и обсерватории Московского планетария Александр Перхняк.

Полный оборот вокруг Солнца наша планета совершает не за 365 суток, а за 365 дней и 6 часов, пояснил ученый. Добавление дополнительного дня раз в 4 года позволило регулярно сокращать это отставание.