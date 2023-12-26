Инхаус, аутсорс, аутстаф: как бизнесу создать эффективную маркетинговую команду

Часто бизнес встает перед дилеммой: делать ставку на собственную команду по маркетингу или сотрудничать с агентством? Кажется, инхаус-команды легче контролировать, они более лояльны и вовлечены, но найти, обучить, адаптировать и удержать человека порой не так просто. Работать только с агентством &mdash; тоже крайность. Команда агентства интернет-маркетинга SF.RU узнала у участников и экспертов рынка о том, возможно ли найти золотую середину в этом вопросе.

Инхаус, аутсорс, аутстаф: как бизнесу создать эффективную маркетинговую команду
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Зачем бизнес обращается к агентствам&laquo;В начале 2000-х бизнес делал ставку на инхаус-команды. Весь диджитал заключался в том, чтобы повесить пару баннеров&raquo;, &mdash; вспоминает директор по цифровому маркетингу Decathlon Александр Усачёв. По словам эксперта, агентства служили чем-то вроде агрегаторов: готовили аналитику, закрывали небольшие задачи. У крупных компаний могло быть несколько внешних подрядчиков: один отвечал за креативы, второй закупал медийную рекламу и так далее.

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Со временем расстановка сил на рынке поменялась. Агентства перестали искать клиентов, расклеивая объявления на столбах, а диджитализация рынка многократно расширила спектр возможных точек соприкосновения. Сегодня бизнес отдает на аутсорс как отдельные направления, так и весь маркетинг в целом. У агентств учатся: 20 лет назад в мире, где только клиент был всегда прав, представить такое было практически невозможно.

Сергей Кононов, директор по маркетингу MirCli

Если начинаем новое направление и понимаем, что нет своей экспертизы, то обращаемся к агентствам. Например, у нас не было CRM-маркетинга &mdash; и мы воспользовались услугами сервиса, который занимается рассылками. Стартовали с низкой базы, было круто. Какое-то время будем сотрудничать с агентством, а потом займёмся сами, когда получим достаточно компетенций.

Что проще &mdash; нанять сотрудника или агентство?Ещё одна причина, которая вынуждает бизнес обращаться за помощью к агентствам &mdash; проблема с рекрутингом. Найти новых сотрудников и быстро сделать их частью инхаус-команды непросто. Участники опроса объясняют это тремя основными факторами:

Перенасыщенность рынка. Чтобы назвать себя интернет-маркетологом, сегодня достаточно пройти пару курсов и поменять статус в социальных сетях.Завышенные зарплатные ожидания. Опытные специалисты стоят дорого, а их адаптация часто занимает не меньше времени, чем у новичков.Дополнительные затраты на HR. Настройка системы рекрутинга &mdash; сложный и трудоёмкий процесс, на который иногда не хватает времени.

Денис Дородных, директор по электронной коммерции Elis:

Считаю, что работать с агентствами лучше, чем создавать собственную команду, потому что вход в команду &mdash; весьма болезненная история для компании. Выделить расходы на внешнего партнёра проще, чем согласовать новую штатную единицу и объяснить коллегам, чем будет заниматься человек, &mdash; людям вне маркетинга это сложно понять.

Сергей Кононов, директор по маркетингу MirCli:

Мы редко берём людей с опытом, стараемся растить специалистов сами. Рынок диджитал и IT очень раздут, требования у потенциальных сотрудников со стажем, на мой субъективный взгляд, сильно завышены. От такого человека сложно получить максимальный профит. Самому вырастить профессионала проще, потому что в работе он будет предельно мотивирован.

Как сотрудников обучают в компаниях, а как &mdash; в агентствахПосле найма сотрудника начинается процесс его обучения: человеку нужно понять специфику конкретного бизнеса, встроиться в команду, получить недостающие знания в маркетинге и той отрасли, где он работает. Респонденты отмечают, что в их компаниях системной образовательной программы как таковой нет: учиться помогают практика и внешние курсы, вебинары, конференции.

Сергей Кононов, директор по маркетингу MirCli:

Чёткой программы или базы знаний в маркетинге у нас нет. Конечно, время от времени мы отправляем сотрудников на внешние программы обучения, но гораздо более плотно взаимодействуем с агентствами. В нашем офисе фокусируемся на погружении в процессы &mdash; практика показывает, что непосредственно в работе нужные навыки приобретаются быстрее.

Ксения Фоломешкина, e-commerce директор &laquo;Первый мебельный&raquo;:

Курсы, вебинары, конференции, личный опыт &mdash; стандартный набор, который быстро погружает в специфику. Отдельного бюджета на образование сотрудников у нас нет, но если человек хочет что-то самостоятельно пройти, мы не препятствуем и согласовываем покупку без проблем. Иногда я нахожу что-то полезное, кидаю сотруднику ссылку, говорю: &laquo;Хочу, чтобы ты это посмотрел&raquo;, а потом прошу заполнить табличку: что почерпнул, что, как и когда будем тестировать.

Реально ли контролировать работу внешнего партнёраСистема контроля подрядчиков, по словам участников исследования, мало чем отличается от внутренней. У сотрудников и агентств есть чёткие и заранее согласованные KPI, графики работы, план продаж и другие метрики. Процесс выполнения задач отслеживается в CRM-системах, оперативные рабочие вопросы решают в мессенджерах, глобальные &mdash; на еженедельных планёрках и ежемесячных собраниях.

Сергей Кононов, директор по маркетингу MirCli:

Мы работаем в таск-менеджере на базе нашей CRM-системы &laquo;Битрикс 24&raquo;. В нём удобно ставить задачи и следить за тем, как их выполняют. Большим плюсом для партнёра является готовность работать непосредственно в нашем планировщике задач. Что касается штатных сотрудников, в некоторых отделах установлен тайм-трекер, но для меня это второстепенная метрика качества работы. Чаще всего, главными показателями являются количество и качество выполненных задач, а также изменения показателей, к которым приводят эти завершенные задачи.

Анна Борисова, директор по маркетингу &laquo;Колёса Даром&raquo;:

В силу того, что наш проект довольно большой, поначалу, возможно, со стороны агентств бывает непонимание объёмов работы. Помогают ежедневная связь с человеком, который отвечает за конкретное направление, обязательные еженедельные планёрки и большие собрания раз в месяц, где мы с агентством подводим итоги и обсуждаем планы. По отдельным проектам, например, когда подходим к сезону (осень или весна) и надо планировать медийную рекламу, точно так же заранее садимся, скажем, в середине января или июня, и строим стратегию, чтобы потом не работать в пожарном режиме.

На кого делать ставку &mdash; на &laquo;своих&raquo; или &laquo;чужих&raquo;?Задача бизнеса &mdash; создание эффективной маркетинговой команды, и схема работы с внешним подрядчиком может быть любой. В диджитал-среде развивается аутстаф-модель, когда компании &laquo;арендуют&raquo; сотрудников агентств для работы над проектом, отмечает главный редактор &laquo;Рейтинга Рунета&raquo; Анатолий Денисов. Она позволяет бизнесу расширить ресурс при нехватке собственных кадров. Агентства, которые одними из первых стали работать по аутстаф-модели, быстрее растут в плане выручки, отмечает эксперт.

Сейчас рынок диджитал-агентств по большей части &mdash; это рынок заказчика, то есть, правила устанавливают клиенты. Если же говорить про рынок труда в сфере диджитал, то это рынок соискателя. При этом бизнес, когда ищет агентство на подряде или СМО, по сути решает одну и ту же задачу &mdash; формирование эффективной маркетинговой команды. Аутсорс, аутстаф, внешний консалтинг или штатная команда &mdash; лишь инструменты для решения этой задачи.

Александр Большов, CEO SF.RU:

Наши клиенты всё чаще видят в нас не только подрядчика по перформанс или SEO, а партнёра, который помимо своих основных функций поможет с формированием инхаус-команды, проведёт аудит диджитал-каналов и даже карьерных треков для &laquo;домашних&raquo; специалистов, организует тендер и найдёт исполнителя в рамкой узких направлений работы.

Пока опыт респондентов показывает, что наиболее эффективной будет синергия инхаус-команды и агентства. При грамотном распределении обязанностей внутренние и внешние специалисты не конкурируют между собой, а дополняют работу друг друга. Важно, чтобы агентство было не просто партнёром, границ между внешней и инхаус-командой в идеале не должно быть, дополняет Усачёв.

Александр Усачёв, директор по цифровому маркетингу Decathlon:

Надо дать время, чтобы агентство погрузилось в специфику, почувствовало свою эффективность &mdash; по моему опыту, это занимает от трёх месяцев. Тогда и денежные отношения становятся скорее формальностью. Считаю, что правильно выбранное агентство должно стать частью инхаус-команды, не должно быть разделения &laquo;наши &mdash; внешние&raquo;, кроме только HR и финансовых моментов. Внешние команды должны присутствовать на стратегических сессиях, кик-оффах, быть частью стратегических процессов, и тогда эта синергия принесёт долгосрочное эффективное развитие.

Может ли развитие инхаус-команд снизить спрос на услуги агентств &mdash; или наоборот? Как считает Анатолий Денисов, на данный момент ни агентствам, ни собственным командам инхаус ничего не угрожает. С одной стороны, у клиентов всё больше собственной экспертизы. Отделы маркетинга в крупных компаниях &mdash; это десятки, а то и сотни человек, огромные команды: менеджеры, продакты, программисты, дизайнеры. С другой стороны, профессиональные агентства остаются востребованными. Эксперт называет следующие причины:

Спрос на новые услуги, по которым у компаний ещё не может быть собственных команд. Пример: в 2022 году возник высокий спрос на специалистов, работающих в Telegram. Канал стал безальтернативным рекламным инструментом для некоторых услуг и предложений, при этом в штате компаний не могло быть людей с таким опытом. Агентства же постоянно должны пробовать что-то новое, поэтому экспертиза в Telegram у них была. Сотрудников инхаус может не хватать для решения каких-то задач &mdash; в этом случае агентства усиливают ресурс команды. Сильным специалистам может быть интереснее работать в агентстве: задачи более разнообразны, бизнес же, как правило, ограничен рамками своих задач, продуктов. Исключение &mdash; команды в крупных компаниях. К услугам внешних партнёров прибегают как компании с минимальным количеством штатных маркетологов, так и крупные бренды, где за комплексное продвижение отвечают сразу несколько департаментов. Комбинации внутри маркетинговых команд могут быть разными, так что выбирать между двумя крайностями (только штат/только агентство) не нужно. Агентства не стремятся занять место штатных работников, а, наоборот, способны дополнить их компетенции своей экспертизой и непредвзятым взглядом.

Анатолий Денисов, главный редактор &laquo;Рейтинга Рунета&raquo;:

Каждая задача клиента требует своей комбинации ресурсов. Можно сказать точно: инхаус никуда не денется. Чем сильнее оцифрован бизнес клиента, чем больше бизнес-процессы завязаны на цифровые каналы, тем быстрее будет расти размер инхаус-команд. Но и на агентства всегда будет спрос, потому что всегда будет появляться что-то новое, что они будут усваивать быстрее. Кроме того, у агентств есть другая важная роль &mdash; это кузница кадров для всего рынка. Реальный опыт в диджитал получают именно в агентствах.

Наука и техника
Анатолий Денисов
Анна Борисова
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