Глава Роскачества развеял один из главных мифов про телефоны

Глава Роскачества назвал радиоактивность телефонов мифом
Научные данные показывают, что смартфоны дают излучение не выше обычных бытовых приборов. Поэтому утверждения об их радиоактивности являются мифом. Об этом заявил глава Роскачества Максим Протасов, сообщает РИА Новости.
«Миф, у которого точно нет никакого научного подтверждения, но который мы часто встречаем — телефоны излучают радиацию», — рассказал Протасов.
Он отметил, что в Роскачестве проводили измерения, и обнаружили, что излучение от смартфонов «вполне в пределах того, что видно в бытовых приборах».
Протасов говорит, что смартфон действительно может быть вреден, но по другой причине, и это – не вопрос радиации. Среднестатистический россиянин пользуется гаджетами более двух с половиной часов в день, что вредно для глаз, психики, шеи и суставов рук.
В сентябре Национальное агентство по частотам Франции приняло решение временно запретить продажи iPhone 12 на территории страны. Причиной назвали повышенное излучение.