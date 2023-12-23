Российские ученые создали пшеницу, которая изменит сельское хозяйство

Российские генетики с помощью молекулярных маркеров и геномной селекции вывели новый сорт пшеницы ВНИИСБ-50. Он увеличит на 15% объем урожая и предотвратит болезни и полегание зерновых. Об этом сообщил представитель Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной биотехнологии (ВНИИСБ) Михаил Дивашук, передает ТАСС.

Ученые скрестили российский сорт «Немчиновская 24» и немецкий «Лютесценс 29». Новая разновидность получила название в честь полувекового юбилея института — ВНИИСБ-50

«Уникальность сорта заключается в том, что он получен с помощью прикладных генетических технологий, среди которых — молекулярные маркеры и частичная геномная селекция», — сказал Дивашук.

По его словам, урожайность превышает средние показатели для озимой пшеницы в нечерноземной зоне на 15%. Новая пшеница также устойчивее к низким температурам, плесени и полеганию пшеницы. Так называется явление, когда стебли принимают горизонтальное положение, осложняя уборку и снижая урожайность.

Эксперты говорят, что ВНИИСБ-50 существенно изменит развитие сельского хозяйства в России. Руководитель Курчатовского геномного центра НИЦ «Курчатовский институт» Максим Патрушев рассказал, что данный сорт был получен в течение всего 4 лет, поскольку впервые применялся метод геномной селекции. Классический подход требует в среднем 12-15 лет.