В России появилась лаборатория предсказания катастроф

Её открыли в Новосибирске

В НГУ открыли лабораторию, где будут разрабатывать сенсоры для предсказания природных катастроф

В Новосибирском государственном университете (НГУ) стартовала новая лаборатория «Оптика и сенсорика», где будут заниматься созданием оптических сенсоров для предотвращения катастроф. Это важное событие обозначает начало работ по разработке инновационных продуктов и обучению будущих инженеров, подчеркнула замгубернатора Ирина Мануйлова. В регионе уже действуют девять молодёжных лабораторий, три из которых были открыты в текущем году.

Лаборатория сосредоточится на разработке оптических датчиков, способных контролировать температуру, деформацию, давление и угловые перемещения в различных отраслях, включая горнодобывающую, нефтегазовую, авиационную и космическую промышленность, а также строительство. Эти инновационные технологии будут применяться для повышения безопасности и эффективности в различных областях промышленности.