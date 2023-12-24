В Нурлате заработала новая станция водоподготовки

Новый объект был построен в рамках федеральной программы «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда». Его производительность составляет 10 тысяч куб.метров в сутки.

Торжественный запуск новой системы водоснабжения с водозаборным узлом осуществил Марат Айзатуллин, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ. Также в церемонии принял участиеДамир Ишкинеев, глава Нурлатского муниципального района и другие официальные лица.

Марат Айзатуллин:

«За время реализации национального проекта в республике построено 6 объектов питьевого водоснабжения, и 4 из них — только в текущем году. Помимо города Нурлат, новая станция водоподготовки появилась в Алексеевском муниципальном районе, построены сети водоснабжения в селах Суровка и Белоус Тукаевского района».

Напомним, что прежний городской водозабор находился в аварийном состоянии и не обеспечивал надежное и качественное водоснабжение. Он был построен еще в 70-х годах прошлого века. Строительство новой станции водоподготовки началось весной 2022 года. За время реализации программы было построено 27 километров водопроводных сетей, сооружены 2 водозабора, состоящих из 6 скважин.