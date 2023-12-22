Проект фантастического поезда Hyperloop закрывается

Американская компания Hyperloop One, занимавшаяся разработкой футуристической транспортной системы Hyperloop, закрывается. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, компания уже закрыла свой офис в Лос-Анджелесе и уволила большинство сотрудников. Как отмечает Bloomberg, стартап так и не получил контракт на строительство работающей линии Hyperloop.

Проект Hyperloop СМИ называли «фантастическим поездом». Целью проекта было создать вид транспорта, способный конкурировать с авиаперелетами, - поезд-капсулу, который двигался бы по тоннелю при давлении, близком к вакууму. Сообщалось, что такие условия позволят поезду перемещаться со скоростью 1200 километров в час. Идею Hyperloop предложил основателем Tesla и SpaceX Илон Маск в 2013 году.

Как отмечает Bloomberg, с момента своего основания в 2014 году стартап привлек более 450 миллионов долларов. Компания построила небольшой испытательный трек недалеко от Лас-Вегаса для разработки своих транспортных технологий.