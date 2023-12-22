В РФ начались испытания научной аппаратуры для биоспутника «Бион-М2»

«Более 20 научных аппаратур разрабатывается к полету биоспутника "Бион-М" № 2. Мы приступили к изготовлению летных образцов научной аппаратуры и их отгрузке в РКЦ "Прогресс", где пройдут дальнейшие испытания научной аппаратуры, после чего она поступит на Байконур. Основной эксперимент связан с малыми лабораторными животными, на "Бионе-М" полетят 75 мышей. 19 декабря ИМБП начал масштабные биолого-технические испытания этой аппаратуры, которые полностью повторяют программу полета», — сказал он на пресс-конференции.